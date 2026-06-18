Dholpur: शहर में नीट री-एग्जाम के 7 केन्द्र, साइबर सेल सोशल मीडिया संदिग्ध मैसेज पर रखेगी निगरानी

जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज धौलपुर की ओर जाने वाले रास्ते की हालत खस्ता बनी हुई है। स्टेशन रोड पर जैन धर्मशाला के बगल से खलती की तरफ से रास्ता रेलवे फाटक से कॉलेज की तरफ जा रहा है। यहां खलती की तरफ रास्ते पर बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं। हाल में बारिश के चलते कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। जलभराव से निकलने में खासी दिक्कते आईं। यह रोड पूरी तरह से खराब है और आगे भी रेलवे की ओर से साइड लेन का दुरुस्त नहीं कराया। यहां पर दिनभर धूल उड़ती है, छिडक़ाव का नामोनिशान तक नहीं है। पुरानी भारती टॉकीज के रास्ते पर दोनों तरफ गंदगी, मृत जानवरों की दुर्गंध से निकलना मुश्किल होता है। जबकि नीट परीक्षा का बड़ा केन्द्र पीजी कॉलेज में ही है। साथ ही इन दिनों कॉलेज में परीक्षाओं का दौर चल रहा लेकिन इसके बाद न तो नगर परिषद और न ही पीडब्लयूडी ने इस तरफ ध्यान दिया। प्राचार्य डॉ.गिर्राज सिंह का कहना है कि सडक़ की मरम्मत को लेकर पहले अवगत करा चुके हैं पर कोई सुधार नहीं हुआ।