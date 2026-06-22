Dholpur: वन माफिया के हौसले बुलंद, जंगल में खैर के सैंकड़ों पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी

विधायक ने दावा करते हुए कहा कि जंगल में पेड़ काटने के बाद माफियाओं द्वारा केन्ट्रा गाड़ी से परिवहन किया गया है। जिसके सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब पड़ताल की गई तो पता चला कि कई पेड़ों को तो सबूत मिटाने की फिराक में जंगल में आग लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि जंगल के अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के ठूंठों के निशान आज भी मौजूद है। हालांकि मामला जिला कलक्टर के संज्ञान में है, फिर भी वन अधिकारी मामले को रफा दफा करने में लगे हैं।