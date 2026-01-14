तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार मां-बेटे में मारी टक्कर, महिला की मौत

dholpur, सैंपऊ. राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर रजौरा खुर्द के समीप तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मां-बेटा उछलकर दूर जा गिरे। घटना स्थल के पास मौजूद कुछ दुकानदार मौके पर दौड़े और लहुलुहान पड़े मां-बेटे को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। इस दौरान वृद्ध महिला की मौत हो गई। जबकि घायल युवक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार जारी है। उधर, कार चालक हादसे के बाद आगे टोल का बेरियर तोड़ कर भाग निकला। देर शाम तक आरोपित का सुराग नहीं लगा है। पुलिस भी केवल आकलन लगाने में जुटी थी।