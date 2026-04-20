अक्षय तृतीया पर शादियों की धूम, 120 जोड़े हुए एक दूजे के

शादियों का धूम धड़ाका प्रारंभ होने के साथ शहनाइयों की गंंूज सुनाई देने लगी हैं। बैंडबाजों के साथ बाजारों में दूल्हों की निकासी निकलने लगी। सडक़ों पर बरातियों की बसें दौड़ती दिख रही हैं। फ्लावर डेकोरेटर्स के यहां दूल्हे की कारें सजाने के लिए कारीगर लगे रहे। शाम होते ही गाजे-बाजे के साथ बरातियों का नाच गान शुरू हो रहा है। अबूझ सावे अक्षय तृतीया पर तो शहर का नजारा कुछ और ही था। जहां आसमान में रंगीन आतिशी नजारे दिखाई दिए। मैरिज होम रोशनी से जगमगाते रहे डीजे की धूम देर रात तक चली। अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को समारोह की धूम रहने से बाजार में कई बार जाम लगे। इससे राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में सुबह से ही शादी समारोह की रौनक होने से बाजार में कई बार जाम लग गया।