साईबर क्राइम: सीकर पढ़ाई के दौरान लग्जरी लाइफ जीने की खातिर चलाने लगे ठगी का सिंडिकेट

थानाप्रभारी ने बताया कि पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने सहित बैंक एकाउंट की पड़ताल की गई तो उक्त युवकों के बैंक एकाउंट से पश्चिमी बंगाल सहित विभिन्न शहरों की बैंकों में राशि का ट्रांजेक्शन किया गया था। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई कि उक्त युवकों द्वारा लड़की की आवाज में लोगों को प्रेमजाल में फंसाकर, फेसबुक व इस्टाग्राम पर पुलिस व फौज की वर्दी में डीपी लगाकर, एस्कॉर्ट सेवा व लकडियों के न्यूड़ वीडियो एडटिंग कर ब्लैकमेल व ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था।