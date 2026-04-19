Rajasthan Crime News : ‘शक’ का खौफनाक अंत! पत्नी की हत्या के दो दिन बाद ‘फरार’ पति ने दे दी जान

राजस्थान के धौलपुर जिले में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सैपऊ थाना क्षेत्र के भूरापुरा गांव में दो दिन पहले अपनी पत्नी मथुरा देवी की बेरहमी से हत्या करने वाला आरोपी पति दिनेश कुशवाह (35) अब इस दुनिया में नहीं रहा। फरारी काट रहे दिनेश का शव शनिवार सुबह पार्वती नदी के किनारे बीहड़ों में एक पेड़ से लटका मिला। इस सनसनीखेज मामले ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि तीन मासूम बच्चों के सिर से माता और पिता दोनों का हाथ हमेशा के लिए उठा दिया।