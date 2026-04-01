विदेशी फलों पर गिरी ईरानी युद्ध की गाज, महंगे हुए फल

धौलपुर. ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध भले सीजफायर के चलते अभी थमा है लेकिन इसकी मार पेट्रोलियम पदार्थों तक तक सीमित नहीं रही है। भारत में खाड़ी देशों से आने वाले फलों पर भी इसका असर पड़ा है। युद्ध के चलते सप्लाई चेन पूरी तह टूट चुकी है और देश की फल मंडियों में अब केवल पुराना स्टॉक ही चल रहा है। कर रखे स्टॉक में कमी आने के साथ ही बाजार में विदेशी फलों के दाम अब आसमां छू रहे हैं। ईरानी सेब की सप्लाई पूरी तरह से बंद पड़ी है। यह अममून 180 से 200 रुपए प्रति किलो भाव में उपलब्ध था लेकिन अब यह बाजार से नदारद है। इसी तरह कीवी की बाजार में खासी डिमांड है लेकिन युद्ध की छाया इस फल पर भी पड़ी है। इसके भावों में तेजी से उछाल आया है। वर्तमान में कीवी की पेटी (30 नग) करीब 1100 रुपए भाव तक बिक रही है जबकि पहले यह करीब 600 रुपए में उपलब्ध थी। इसी तरह ड्रेगन फ्रूट, माल्टा समेत कुछ अन्य फलों पर भी असर दिख रहा है। हालांकि, गर्मी में फलों का राजा आम की आवक शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आम और आएगा। साथ ही खरबूजा और तरबूज पहले से ही बाजार में मौजूद हैं, जिससे इनकी बिक्री बढऩे की उम्मीद है। साथ ही केला निर्यात नहीं होने से बाजार में इन दिनों मांग से अधिक मौजूद है।