राहगीरों को राहत देंगे विश्राम गृह…मिलेगा शीतल पेयजल

अपे्रल माह आधा बीत चुका है और गर्मी भी तीखी होती जा रही है। तापमान भी ४० डिग्री को पार कर गया है। जिस कारण शहर की सडक़ों पर भी दोपहर में आवाजाही कम हो गई है और लागे अब दोपहर में यात्रा करने से कतरा रहे हैं। बढ़ती गर्मी और राहगीरों को होती परेशानी को देखते हुए नगर परिषद शहर के सात मुख्य जगहों पर विश्राम स्थल बनाने जा रहा है। यह विश्राम स्थल घास-फूस से तैयार किए जाएंगे। जिन पर लगभग ५ लाख रुपए खर्च होगा। इन विश्राम स्थलों में सात से आठ लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बैठने के लिए परिषद पत्थरों से निर्मित बैठक तैयार करेगा साथ गर्मी से थके हारे राहगीरों के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। जिससे गर्मी में परेशान होने वाले राहगीर कुछ देर इन विश्राम स्थलों पर रुक सकें और ठण्डे पानी से अपना गला तर कर सकें। परिषद शीतल पेयजल उपलब्ध करानेक के लिए मटका रखने पर विचार कर रहा है। नगर परिषद ने इस कार्ययोजना का खाका तैयार कर लिया है। जिसे जल्द ही स्वायत्त विभाग को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही परिषद शहर में जगह-जगह विश्राम स्थल बनाने की तैयारियां प्रारंभ कर देगा। परिषद खुद ही इन विश्राम स्थलों का निर्माण करेगा।