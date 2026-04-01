हत्या के प्रयास मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

धौलपुर. जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के जज संजीव मागो ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 11 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत ने रूपसपुर निवासी सुग्रीव उर्फ भुल्लन कुशवाहा पुत्र रामकिशन को दोषी ठहराया है। आरोपी ने धारदार हथियार से एक युवक पर हमला किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने युवक भीमसेन पर हमला कर उसकी गर्दन काटने का प्रयास किया। उसने भीमसेन के गुप्तांगों पर भी गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।