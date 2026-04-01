सडक़ निर्माण में घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार कोडपुरा की पुलिया से जसवंतपुरा के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर सडक़ मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वीकृत किया था। यहां संवेदक की ओर से कार्य शुरू किया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने कार्यस्थल पर विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ प्रदर्शन कर नारे लगाए। आरोप है विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के चलते ठेकेदार ने 40 एमएम की गिट्टी के ऊपर डस्ट की जगह लेपा के नाम पर मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। वही संबंधित श्रमिकों ने सडक़ पर उगी घास को साफ किए बिना सिंगल गिट्टी व मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जारही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि संवदेक को मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए कहा तो उसने धमकाने की बात कही। वह इसी तरह कार्य करेगा, जहां शिकायत करनी है कर दो...। जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है।