शहर में 30 दिन में गोवंश को पकड़े, नहीं तो जुर्माना

बता दें कि स्थायी लोक अदालत में प्रार्थी लोकेन्द्र सिंह जादौन ने शहर में निराश्रित गोवंशों को लेकर हो रही समस्या को लेकर साल 2024 में प्रार्थना पत्र देकर याचिका दायर की थी। प्रकरण में पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता कराई लेकिन वह 25 अप्रेल 2025 को असफल रही। प्रार्थी खुद अधिवक्ता हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार 10 फीसदी टैक्स गौ संवर्धन के लिए आम स्टाम्प क्रेता से वसूल कर रहा है। इसके बावजूद भी गोवंशों को सरकार और नगर परिषद गोशालाओं में नहीं भेज पा रहे हैं। जिससे निराश्रित गोवंश आम व्यक्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहस के दौरान कहा कि जिला प्रशासन की ओर से 2 साल से इसमें कोई जवाब पेश नहीं किया गया, यह गैर जिम्मेदाराना रवैया बताता है। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। यह आदेश अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रकाश भट्ट और सदस्य वीरेन्द्र उपाध्याय व रामदत्त श्रोती ने सुनाया।