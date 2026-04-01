फायरिंग मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

धौलपुर. कोतवाली थाना अंतर्गत गांव तगावली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताडि़त करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका दुर्गावती पुत्री पूरन सिंह निवासी सीगपुरा थाना पोरसा जिला मुरैना मध्यप्रदेश की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व मुकेश पुत्र रामचरण निवासी तगावली के साथ हुई थी।आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त एक लाख रुपए तथा मोटरसाइकिल की मांग करता रहा। इस मांग को लेकर विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया जाता था। आरोप है कि मृतका के देवर ने छोटी बहन से शादी करने का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था। मृतका ने चार माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया।