घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य…र्सौंपा जाएगा निजी हाथों में

नगर परिषद शहर की साफ-सफाई को लेकर एक और नवाचार करने जा रहा है। अभी नाइट शिफ्ट में शहर की सडक़ों की साफ-सफाई की योजना बनाने के बाद अब परिषद घर-घर से कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था को भी ठेका पर देने जा रहा है। हां...अभी तक नगर परिषद के कार्मिक करीब 8 से 10 पुरानी ऑटो टिपर गाडिय़ों से कुछ मोहल्लों से ही कचरा एकत्रित करती आ रही हैं। परिषद ने इस कार्य को ठेका पर देने का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। जिसे पर अब जयपुर स्वायत्त शासन विभाग को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजना। वहां से डिमांड स्वीकृति मिलने के बाद परिषद फिर टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। हालांकि यह टेंडर बड़े प्रारूप में किया जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत घर-घर से कचरा संग्रहण करने के लिए ऑटो टिपर या फिर अन्य संसाधन ठेकेदार के ही होंगे। परिषद के अनुसार यह ठेका 3 या फिर 5 साल तक के लिए दिया जाएगा। परिषद का मानना है कि घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य को ठेका पर देने से शहर की साफ-सफाई व्यवस्था में इजाफा होगा, क्योंंकि इस कार्यों में लगे अन्य सफाई कर्मियों को शहर के अन्यंत्र स्थानों में सफाई के कार्य में लगाया जाएगा।