हरकत संदिग्ध दिखे तो बिना झिझक के दें सूचना , होगा एक्शन

अभियान के दौरान गठित विशेष पुलिस टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्कों जैसे सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर सघन चेकिंग व गश्त कर रही हैं। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और असामाजिक तत्वों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी जा रही है, साथ ही मनचलों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। एसपी सांगवान ने ऑपरेशन गरिमा को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है और समाज के हर वर्ग से अपील की है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सहभागी बनें तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, दुव्र्यवहार या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाने या हेल्पलाइन पर दें, ताकि एक सुरक्षित और मर्यादित समाज का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।