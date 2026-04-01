बकाया बिल को लेकर बड़ी कार्रवाई, 20 डीपी उतारी

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया की गर्मी के दिनों में लगातार विद्युत भार बढ़ रहा है साथ में ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक लोड आ रहा है। जिससे ट्रांसफॉमर जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ट्रांसफॉमर्र मीटर की क्षमता के हिसाब से लगाए जाते हैं। जिसमें बिजली चोरी करने वाले लोड बढ़ा देते हैं, ऐसे में बिजली चोरों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया है। जिसमें धनौरा रोड, कृष्णा कॉलोनी, किरी, घुटिल्ला चौक, मलक पाड़ा, तुलसीवन रोड पर कार्रवाई की है। जहां से 09 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है जिन पर करीब ढाई लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता आरडी मीणा, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा के साथ तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे।