तीरंदाजी प्रतियोगिता: वासु को गोल्ड और प्रबल प्रताप को मिला सिल्वर मेडल

संयुक्त सह संचालन सचिव नरगिस शरीफी एवं डिप्टी फिजिकल बृजेंद्र सिंह तथा चौब सिंह कुशवाह ने बताया कि १७ वर्षीय छात्र कंपाउंड राउंड में कोटपुतली बहरोड के वासु यादव को गोल्ड मेडल, गंगानगर के प्रबल प्रताप को सिल्वर मेडल एवं हनुमानगढ़ के आर्यन पारीक को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। एलिमिनेशन राउंड में कोटपुतली बहरोड के वासु यादव को गोल्ड एजयपुर के अक्षित शर्मा को रजत पदक एवं जोधपुर के आदित्य भाटी को ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हाजी अजमेरी उस्मानी, शकील अहमद, अंकित कुलश्रेष्ठ, राजस्थान तीरंदाजी संघ के महा सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य माजिद शरीफी, राकेश परमार, परमवीर सिंह, मनोज शर्मा, हरिमोहन शर्मा, चंद्रभान चौधरी, संजीव श्रीवास्तव, कप्तान सिंह, अनु वशिष्ठ, अलका सहित अन्य मौजूद रहे। संचालन अनिल मिश्रा ने किया।