दीप जोत के साथ बाबू महाराज का लक्खी मेला प्रारंभ

25 को बाबू महाराज की दौज, आएंगे हजारों श्रद्धालु
dholpur, बाड़ी.थून थान पर श्री बाबू महाराज के लक्खी मेले का दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर क्षेत्रीय विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने उद्घाटन किया। मेला का आयोजन चार दिनों तक किया जाएगा। लोगों ने बाबू महाराज से मेले के सफल आयोजन एवं सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की।
आराध्य देव बाबू महाराज थूम धाम कुदिन्ना बाड़ी का लक्खी मेला हर वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को भरता है। इस बार बाबू दौज 25 अगस्त को है। बाबू महाराज की दौज के दिन लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से चलकर के आते हैं। देवी सिंह भगत और लाल सिंह भगत ने बताया है कि 25-26 अगस्त की रात को बाबू महाराज की भगत मंडली बाबू लीला का गायन करेगी। लोगों की मान्यता है कि श्री बाबू महाराज की भवूती लगाने से कुष्ठ रोग व विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उद्घाटन के दौरान समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, लालसिंह भगत, देवी सिंह भगत, भगवान दास गुर्जर, कोषाध्यक्ष राम मुकुट सिंह, समिति सचिव शीशराम गुर्जर, सरनाम मास्टर, वीरेंद्र पटवारी, रामदयाल पटवारी, देशराज कंसाना, सुल्तान, राहुल जसवंत, दुर्गा, भोंदू, अमर सिंह, भुमिया गोठिया, विष्णु वरपुरा, कुलदी, कंसाना, रुस्तम निजामपुर आदि लोग मौजूद थे।
मेले में अश्लील गाने व डीजे बजाने पर रोक
श्री बाबू महाराज सेवा समित व पंच पटलो ने औपचारिक रूप से मेले में अश्लील रसिया व डीजे नहीं बजाने की आमजन से अपील की है । साथ ही मेले में सभी दुकानदारों से अपनी दुकान के पास कचरा पात्र रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित की है।
बाबू महाराज का मेला एक त्योहार
बाबू महाराज सेवा समिति के सचिव शीशराम गुर्जर ने बताया कि यह मेला डांग क्षेत्र के गांवों में एक त्योहार की तरह आता है। क्षेत्रीय लोगों में यह एक संस्कृति है कि बाबू महाराज के मेले के लिए अपने रिश्तेदार एवं संबंधियों को बुलाने का प्रचलन है। श्री बाबू महाराज की जात के दिन पूरे डांग क्षेत्र के घर-घर में खीर, पुआ का प्रसाद बनता है। सबसे पहले प्रसाद का बाबू महाराज के लिए भोग लगाते हैं उसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं।
पीतल के घंटे व बूरे का प्रसाद
श्री बाबू महाराज के मंदिर पर प्राचीन काल से ही बूरे के प्रसाद का प्रचलन है। सभी श्रद्धालु बूरे का ही प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिर पर पीतल के घंटे चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं।
कावड़ यात्रा का चलन
श्री बाबू महाराज मंदिर पर क्षेत्र के हजारों भक्त लोग हरिद्वार से गंगाजल कावड़ यात्रा के रूप में लाकर मंदिर पर चढ़ाते हैं साथ में ही बम गायन का प्रचलन है सभी लोग एक साथ झुंड में बम गायन करते हुए और बाबू लीला गाते हुए बाबू महाराज के मंदिर पर कांवड़ लाते है।