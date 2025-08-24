दीप जोत के साथ बाबू महाराज का लक्खी मेला प्रारंभ

आराध्य देव बाबू महाराज थूम धाम कुदिन्ना बाड़ी का लक्खी मेला हर वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को भरता है। इस बार बाबू दौज 25 अगस्त को है। बाबू महाराज की दौज के दिन लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से चलकर के आते हैं। देवी सिंह भगत और लाल सिंह भगत ने बताया है कि 25-26 अगस्त की रात को बाबू महाराज की भगत मंडली बाबू लीला का गायन करेगी। लोगों की मान्यता है कि श्री बाबू महाराज की भवूती लगाने से कुष्ठ रोग व विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उद्घाटन के दौरान समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, लालसिंह भगत, देवी सिंह भगत, भगवान दास गुर्जर, कोषाध्यक्ष राम मुकुट सिंह, समिति सचिव शीशराम गुर्जर, सरनाम मास्टर, वीरेंद्र पटवारी, रामदयाल पटवारी, देशराज कंसाना, सुल्तान, राहुल जसवंत, दुर्गा, भोंदू, अमर सिंह, भुमिया गोठिया, विष्णु वरपुरा, कुलदी, कंसाना, रुस्तम निजामपुर आदि लोग मौजूद थे।