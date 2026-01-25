Rajasthan Murder: मां की ईंट से मार-मार की हत्या, अब कलयुगी बेटे को लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

फाइल फोटो- पत्रिका
राजाखेड़ा। विगत 21 जनवरी को बसई घियाराम में अपनी ही मां को ईंट से मार-मार कर जघन्य हत्या के आरोपी संजय, पुत्र किशन सिंह बघेल को राजाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर वह स्वस्थ पाया गया और उसे अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरा बोध था। थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने हत्या के प्रकरण का भी खुलासा किया है। ग्रामीणों ने उसके बचाव में उसे मानसिक विक्षिप्त बताया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच करवाई।
हत्या के बाद विजय सिंह, पुत्र रामभरोषी बघेल, निवासी गांव बसईघियाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संजय ने अपनी मां, सोनदेई पत्नी किशन सिंह, निवासी गांव बसईघीयाराम, को सुबह करीब 6 बजे ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। खुद को बचाने के लिए मृतका ने काफी देर तक संघर्ष किया था, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया और संजय उस पर तब तक ईंटों से प्रहार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई।
यह वीडियो भी देखें
आरोपी युवक संजय जुआ खेलने का आदी है और कोई काम नहीं करता था। बार-बार जुए के लिए पैसे मांगने से मां आजिज आ चुकी थी और वह उसे कुछ काम-धाम करने के लिए कहती थी। बस इसी से वह मां से नाराज रहने लगा। इसी के चलते 21 जनवरी को अलसुबह मां की डांट पर वह हिंसक हो गया और मां को बेदर्दी से मार डाला।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग