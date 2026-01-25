25 जनवरी 2026,

रविवार

धौलपुर

Rajasthan Murder: मां की ईंट से मार-मार की हत्या, अब कलयुगी बेटे को लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

राजाखेड़ा में एक बेटे ने अपनी ही मां की ईंटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मानसिक परीक्षण स्वस्थ पाया गया।

धौलपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 25, 2026

Mother murdered, Mother murdered in Dholpur, Mother murdered in Rajasthan, Son murdered Mother, Son murdered Mother in Dholpur, Son murdered Mother in Rajasthan, मां की हत्या, धौलपुर में मां की हत्या, राजस्थान में मां की हत्या, बेटे ने की मां की हत्या, बेटे ने की मां की हत्या इन धौलपुर, बेटे ने की मां की हत्या इन राजस्थान

फाइल फोटो- पत्रिका

राजाखेड़ा। विगत 21 जनवरी को बसई घियाराम में अपनी ही मां को ईंट से मार-मार कर जघन्य हत्या के आरोपी संजय, पुत्र किशन सिंह बघेल को राजाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर वह स्वस्थ पाया गया और उसे अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरा बोध था। थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने हत्या के प्रकरण का भी खुलासा किया है। ग्रामीणों ने उसके बचाव में उसे मानसिक विक्षिप्त बताया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच करवाई।

मृतका ने किया था संघर्ष

हत्या के बाद विजय सिंह, पुत्र रामभरोषी बघेल, निवासी गांव बसईघियाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संजय ने अपनी मां, सोनदेई पत्नी किशन सिंह, निवासी गांव बसईघीयाराम, को सुबह करीब 6 बजे ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। खुद को बचाने के लिए मृतका ने काफी देर तक संघर्ष किया था, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया और संजय उस पर तब तक ईंटों से प्रहार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई।

जुए की लत है संजय को

आरोपी युवक संजय जुआ खेलने का आदी है और कोई काम नहीं करता था। बार-बार जुए के लिए पैसे मांगने से मां आजिज आ चुकी थी और वह उसे कुछ काम-धाम करने के लिए कहती थी। बस इसी से वह मां से नाराज रहने लगा। इसी के चलते 21 जनवरी को अलसुबह मां की डांट पर वह हिंसक हो गया और मां को बेदर्दी से मार डाला।

25 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Rajasthan Murder: मां की ईंट से मार-मार की हत्या, अब कलयुगी बेटे को लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

