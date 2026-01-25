Rajasthan Murder: मां की ईंट से मार-मार की हत्या, अब कलयुगी बेटे को लेकर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

राजाखेड़ा। विगत 21 जनवरी को बसई घियाराम में अपनी ही मां को ईंट से मार-मार कर जघन्य हत्या के आरोपी संजय, पुत्र किशन सिंह बघेल को राजाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर वह स्वस्थ पाया गया और उसे अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरा बोध था। थानाधिकारी गम्भीर सिंह ने हत्या के प्रकरण का भी खुलासा किया है। ग्रामीणों ने उसके बचाव में उसे मानसिक विक्षिप्त बताया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच करवाई।