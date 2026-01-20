Dholpur: धौलपुर में भाजपा नेत्री और मौसी पर मारपीट-प्रताड़ित करने का आरोप, बेटी ने दर्ज कराई FIR

धौलपुर। भाजपा नेत्री और राजाखेड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा व उनकी बहन मारिजा शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाना धौलपुर में पुत्री मालविका शर्मा ने मंगलवार देर शाम नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट में नीरजा और बहन पर मारपीट करने, फोन तोड़ने और करीब साढ़े तीन साल से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता मालविका का मेडिकल कराकर बयान दर्ज किए हैं।