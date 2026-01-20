Lawrence Bishnoi: पूर्व सरपंच हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई सहित 11 आरोपी दोषी करार, गोली मारकर की थी हत्या

कोर्ट ने सुपारी देने वाले हरदेवाराम, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल, ओमप्रकाश मूंड, सुनीत, भानुप्रताप, विजयपाल नागवा, शूटर अंकित व संपत नेहरा, शूटर भेजने वाले रविंद्र सिंह के अलावा मुकेश कुमार, कुलदीप उर्फ बोदू, नरेंद्र कुमार और यतेंद्रपाल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अब बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा।