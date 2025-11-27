Jodhpur Crime: जैकेट पर लिखा था इस गैंगस्टर का नाम, पुलिस ने दुकान पर मारा छापा, दो गिरफ्तार

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कोटपूतली पुलिस ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेच रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कस्बे के सिटी प्लाजा में छापा मारकर ऐसे जैकेट बेचते तीन व्यक्तियों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 35 जैकेट जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं।