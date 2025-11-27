Jodhpur Crime: जैकेट पर लिखा था इस गैंगस्टर का नाम, पुलिस ने दुकान पर मारा छापा, दो गिरफ्तार

आरोपी व जब्त जैकेट। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। बोरानाडा थाना पुलिस ने बस स्टैंड के पास कपड़ों की एक दुकान में दबिश देकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखी कई जैकेट जब्त की। मामला दर्ज कर दुकान के दो साझेदारों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि बस स्टैंड के पास स्थित एक दुकान पर लॉरेंस बिश्नोई लिखी जैकेट बेची जा रही थी।
इतना ही नहीं जैकेट बेचने के लिए सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के नाम का महिमामंडन कर युवाओं को अपराध की ओर ले जाया जा रहा है। दबिश में पुलिस को बिना बिल की सामग्री भी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर झंवर थाना अंतर्गत दवों की ढाणी निवासी नवीन चौधरी और नाहरों की ढाणी निवासी प्रेमाराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कोटपूतली पुलिस ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेच रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कस्बे के सिटी प्लाजा में छापा मारकर ऐसे जैकेट बेचते तीन व्यक्तियों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 35 जैकेट जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बाजारों में गैंगस्टर से जुड़ी सामग्री की खरीद-फरोख्त पर सख्त नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की प्रवृत्ति अपराध को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
