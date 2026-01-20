Rajasthan: राजस्थान SOG की बड़ी कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली का खुलासा, RSSB टेक्निकल हेड सहित 5 गिरफ्तार

एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी खुद के या परिचित अभ्यर्थियों को लाभ दिलाने के बदले में भारी राशि वसूलते थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी थी। एसओजी ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।