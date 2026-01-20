20 जनवरी 2026,

मंगलवार

भरतपुर

Public Holiday: बसंत पंचमी पर घोषित सार्वजनिक अवकाश निरस्त, अब इस दिन मिलेगी छुट्टी, कलक्टर ने जारी किए आदेश

भरतपुर में बसंत पंचमी पर घोषित स्थानीय अवकाश को मंगलवार को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। आदेश के साथ ही अब 14 सितंबर गणेश चतुर्थी को नया स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

भरतपुर। 15 दिन पहले जिला कलक्टर की ओर से 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर घोषित सार्वजनिक अवकाश आखिरकार मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। कारण प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर एक दिवसीय विशेष शिविर बताया गया है।

गणेश चतुर्थी को स्थानीय अवकाश

अब जिला कलक्टर कमर चौधरी ने आदेश जारी कर 23 जनवरी बसंत पंचमी के अवकाश को निरस्त कर 14 सितंबर गणेश चतुर्थी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने 17 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश पर असमंजस भी सार्वजनिक! शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

जानकारी के अनुसार, इसी माह जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए दो स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। जारी आदेश के अनुसार 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर भरतपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जिले में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा। हालांकि आवश्यक सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्थाएं और पूर्व निर्धारित परीक्षाएं सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संचालित रहेंगी।

पहले थी असमंजस की स्थिति

इस निर्णय से भरतपुर जिले के नागरिकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने की सुविधा मिलेगी। वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ने 15 जनवरी 2026 को जारी आदेश में बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम, निपुण मेला और कृष्ण भोग का कार्यक्रम करने को कहा था।

भरतपुर जिले में कक्षा एक से आठ तक 553 और कक्षा नौ से 12वीं तक 993 सरकारी स्कूल संचालित हैं। ऐसे में इन स्कूलों के संस्था प्रधानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि शिक्षक नेताओं के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने अवकाश को निरस्त कर दिया है।

20 Jan 2026 06:21 pm

