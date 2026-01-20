Public Holiday: बसंत पंचमी पर घोषित सार्वजनिक अवकाश निरस्त, अब इस दिन मिलेगी छुट्टी, कलक्टर ने जारी किए आदेश

इस निर्णय से भरतपुर जिले के नागरिकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने की सुविधा मिलेगी। वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ने 15 जनवरी 2026 को जारी आदेश में बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम, निपुण मेला और कृष्ण भोग का कार्यक्रम करने को कहा था।