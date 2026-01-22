आभूषण, गृहस्थी का सामान समेत 60 हजार नकदी जलकर राख

घटना के समय घर में एक विकलांग बूढ़ी महिला और उनकी पुत्रवधू मौजूद थीं। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मोहल्ला के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। गरीब परिवार के घर में आग लगते ही आसपास के लोगों ने पीडि़त परिवार को सांत्वना देते हुए मदद करने का आश्वासन दिया गया। पीडि़ता जम्मो पुत्र सहीदा ने बताया कि मंगलवार को बेटी की शादी करने के बाद बुधवार शाम को रिस्तेदारों के लिए खाने की तैयारी कर रहा थाए अचानक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। भागकर घर पहुंचा तो आग की लपटें बाहर तक निकल रही थी। आग से घर की पट्टियां टूट कर भरभराकर गिर पड़ी। पीडि़त ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मेहल्ले के लोगों ने प्रशासन से पीडि़त परिवार को शीघ्र मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उन्हें दोबारा सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके।