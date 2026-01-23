धौलपुर बना प्रदेश का आलू हब, हजारों बीघा में लहलहा रही फसल

स्थानीय किसान बताते हैं कि धौलपुर से आलू उत्तर प्रदेशए मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भेजा जाता है। वहां इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जबकि धौलपुर में ही इसका लाभ किसानों को पूरी तरह नहीं मिल पाता। किसान विमल भार्गव ने बताया कि जिले में आलू की पैदावार लगातार बढ़ रही है, लेकिन उपयोग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अगर यहीं आलू का इस्तेमाल हो तो किसानों की हालत बदल सकती है।