हादसे रोकने को डिवाइडर पर लगाए पिलर तोड़े, फिर से समस्या

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आगरा-मुंबई पर डिवाइडरों के बीच खाली जगह से दुपहिया वाहन समेत अन्य के निकलने से रोकने के लिए गत दिनों एनएचएआई ने पिलर और सीमेंटेड पिलर लगाए थे। लेकिन इन पिलरों को जल्दबाजों ने तोड़ दिए। मचकुंड रोड से सागरपाउा रोड की तरफ कुछ जगह सीमेंटेड पिलर लगाए थे, जिससे हाइवे पर गलत तरीके से निकलने वालों को रोका जा सके। लेकिन पिलर को तोडऩे से वापस हादसे की आशंका बढ़ गई। उधर, संबंधित थाना पुलिस की ओर से हाइवे पर ध्यान नहीं देने की वजह से जल्दबाजों की हरकतों से सुधार की कार्रवाई को पलीता लगा है।