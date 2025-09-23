24 घंटे बाद मिला नदी में डूबे किशोर का शव

उत्तनगन नदी में यह पहला हादसा नहीं है। मनियां क्षेत्र की रपट पर मिनी ट्रक के बहने और दो लोगों की मौत की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। तभी पिछले पखवाड़े 12 सितंबर को नागर के दो किशोर इसी बहाव में डूब कर जान गंवा बैठे। एक पति पत्नी भी पिछले माह इसी नदी में डूब गए। 27 अगस्त को डोंगरपुर रपट पर घोड़ा गाड़ी बह गई सवार को भाग्य ने साथ दे दिया ।31 अगस्त को नदोली पर बाइक सवार बहा पर लोगों ने बचाया। पिछले सप्ताह ट्रेक्टर ट्रॉली बह गई। अगले दिन फिर बाइक बह गई। अब ये हादसे आम घटना होती जा रही है। लोग डूबते हैं आपदा नियंत्रण का अमला आता है। बचाव अभियान चलाता है शवों को निकाल कर पुलिस को सौंप चला जाता है और फिर किसी नई घटना का इंतजार। आखिर स्थानीय प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने की रणनीति क्यों नहीं बना पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल अब आम नागरिक के जहन में हलचल मचा रहा है।