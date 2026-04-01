स्वच्छता का निरीक्षण…एक को नोटिस तो दूसरा निलंबित

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट ने ग्राम पंचायत बरेठा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में भारी गंदगी पाई जाने पर नाराजगी जताई। जिस पर मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस थमा दिया। उन्होंने बताया भारत सरकार की मंशा है कि हर गांव शहर स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत मिशन अभियान धरातल पर सही तरीके से संचालित हो, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में पंचायती राज मंत्री मदन लाल दिलावर के निर्देश में निरीक्षण किए जा रहे हैं। बरेठा ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था के हालात संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। सडक़, बाजार एवं मुख्य चौक पर गंदगी पाई गई। नालियों के अंदर कचरा भरा हुआ था, घर-घर कचरा संग्रहण भी नहीं किया जा रहा था, गांव के तालाब में भारी गंदगी भरी हुई थी। तालाब के अंदर प्लास्टिक की गंदगी भी पाई गई। जिसमें संबंधित ग्राम विकास अधिकारी श्रीभान की घोर लापरवाही पाई गई। लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरा निरीक्षण बाड़ी पंचायत समिति की सनोरा ग्राम पंचायत में संबंधित विकास अधिकारी ने किया। यहां सफाई व्यवस्था का अभाव पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी अंकित बंसल को निलंबित किया गया है। मंगलवार को बबली राम जाट ने बसई नवाब ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी कृष्णकांत शर्मा को भी निलंबित किया गया था। उन्होंने बताया जिले की सभी ग्राम पंचायत के निरीक्षण किए जाएंगे। सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को किसी भी सूरत बख्सा नहीं जाएगा।