ग्रीष्म अवकाश में कटौती के आदेशों का शिक्षक संघों ने किया विरोध

जिलाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा मंत्री के आदेश पर विद्यालयों से जुड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। जिनको प्रैक्टिकल रूप से कहीं नहीं परखा गया है। वर्तमान में से शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग में संशोधन किया है। जिसमें किसी भी विद्यालय के संस्था प्रधान को विशेष अधिकार के रूप में दिए गए दो अधिकृत अवकाशों में से एक अवकाश की कटौती कर दी है। यही नहीं ग्रीष्म अवकाश में भी 10 दिन की कटौती की गई है। संगठन ने 3 अप्रेल को उक्त संबंध में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं कर सका। ऐसे में शिक्षक संगठन आंदोलन करने पर मजबूर हुआ है।यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन के तीसरे चरण में 20 अप्रेल को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा और 18 मई से सभी शिक्षक साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी कोटा में विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन के दौरान शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।