करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपित को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार

धौलपुर. करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में छह साल से फरार चल रहे इनामी आरोपित अमित गौतम (43) को धौलपुर पुलिस ने नई दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपित पर 12.69 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में फरार था। पकड़े आरोपित अमित को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत जयपुर व उदयपुर की पुलिस की काफी समय से तलाश कर रही थी। आरोपित राजस्थान के धौलपुर, जयपुर, उदयपुर में 20 प्रकरणों में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर रेंज आईजी भरतपुर की ओर से हाल में 40 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जबकि 3 हजार का जयपुर पश्चिम पुलिस से इनाम है। पकड़ा आरोपित धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके का निवासी है। बताया जा रहा है कि वह अपने साथी अरुण अग्रवाल के साथ मिलकर करीब 200 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है।