नवीन स्टेशन भवन तैयार, जुलाई से सीधे कनेक्ट होगा एफओबी

उधर, जिले की महत्वपूर्ण रेल परियोजना धौलपुर-सरमथुरा-करौली लाइन पर सरमथुरा तक कार्य लगातार चल रहा है। इस परियोजना का सरमथुरा तक का हिस्सा इस साल दिसम्बर 2026 तक पूर्ण होने का अनुमान है। ट्रेक अब बाड़ी कस्बा से आगे की तरफ बिछ रहा है। अभी रेलवे की ओर से जमीन अधिग्रहण को लेकर भूमि मालिकों को करीब 1 अरब की अवार्ड राशि जारी की जा चुकी है। करीब 60 से 70 करोड़ रुपए की राशि आगामी दिनों में जारी होगी। धौलपुर-सरमथुरा ब्रॉड गेज लाइन के दो नए फ्लेटफार्म निर्माण का कार्य प्रस्तावित है लेकिन यह द्वितीय चरण में होगा। अभी धौलपुर से सरमथुरा तक प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। इसकी वजह करौली जिले से होकर जाने वाली रेलवे लाइन के लिए अभी सर्वे कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। जिसके बाद ही डीपीआर तैयार होगी। इसके चलते द्वितीय चरण के कार्य में देरी की आशंका है।