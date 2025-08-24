मचकुंड मेले में क्षतिग्रस्त घाट रहेंगे बंद, 10 घाटों पर स्नान की विशेष व्यवस्था

धौलपुर. तीर्थराज मचकुंड पर आगामी 28 और 29 अगस्त को आयोजित होने वाले दो दिवसीय देवछठ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने वाले भीड़ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था समेत तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। दो दिन के मेले में मचकुंड पर क्षतिग्रस्त घाटों पर आवाजाही बंद रहेगी। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए दस घाट रहेंगे। वहीं, महिलाओं के विशेष घाट रहेंगे और यहां शामियाना लगाया जाएगा। इस बीच शनिवार को मेला अधिकारी (एडीएम) हरीराम मीणा और मेला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) डॉ.साधना शर्मा ने मचकुंड पहुंच कर नगर परिषद की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उधर, मचकुंड पर शनिवार को अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गौरतलब रहे कि देवछठ मेला पर मचकुंड पर दो दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेंगी।