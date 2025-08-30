Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम का अभियान जारी, शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में छापेमारी

बाड़ी शहर में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक्सईएन गोविंद सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को टीम ने शहर की छह कॉलोनियों में छापेमारी की। सिटी एईएन आरडी मीणा और जेईएन कुलदीप शर्मा तथा जगदीश मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 30, 2025

बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम का अभियान जारी, शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में छापेमारी

20 बिजली चोर पकड़े, 150 केबिल जप्त

dholpur, बाड़ी शहर में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक्सईएन गोविंद सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को टीम ने शहर की छह कॉलोनियों में छापेमारी की। सिटी एईएन आरडी मीणा और जेईएन कुलदीप शर्मा तथा जगदीश मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

टीम ने अवस्थी कॉलोनी,अग्रसेन विहार कॉलोनी,गुमट, करीम कॉलोनी,बारहमासी पीपल,छितरीया कॉलोनी और बाईपास स्थित आनंद विहार कॉलोनी में जांच की। इस दौरान 20 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। डिस्कॉम ने इन सभी के खिलाफ वीसीआर दर्ज की है। चोरी करने वालों पर कुल 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध रूप से बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही 150 केबिल भी जब्त की हैं। डिस्कॉम अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी न करें। उन्होंने कहा कि लोग नियमानुसार कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें।

Published on:

30 Aug 2025 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम का अभियान जारी, शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में छापेमारी

