बिजली चोरों के खिलाफ डिस्कॉम का अभियान जारी, शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में छापेमारी

टीम ने अवस्थी कॉलोनी,अग्रसेन विहार कॉलोनी,गुमट, करीम कॉलोनी,बारहमासी पीपल,छितरीया कॉलोनी और बाईपास स्थित आनंद विहार कॉलोनी में जांच की। इस दौरान 20 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। डिस्कॉम ने इन सभी के खिलाफ वीसीआर दर्ज की है। चोरी करने वालों पर कुल 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध रूप से बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही 150 केबिल भी जब्त की हैं। डिस्कॉम अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी न करें। उन्होंने कहा कि लोग नियमानुसार कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें।