यात्रियों से भरी कार में आयशर गाड़ी ने मारी टक्कर, आधा दर्जन गंभीर घायल

-ग्रामीणों ने घायलों को सामुदायिक अस्पताल में कराया भर्ती, हायर सेंटर रेफर
dholpur, सरमथरा. राष्ट्रीय राजमार्ग 11 बी पर मंगलवार दोपहर बरौली गांव में यात्रियों से भरी बैगेनार कार में तेज रफ्तार आयशर गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार छह लोग घायल हो गए, जो कैलादेवी मातारानी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने निजी वाहनों से कार सवार घायल छह यात्रियों को सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर घायल होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल यात्री उत्तरप्रदेश के आगरा व शमशाबाद के निवासी हैं जो कैलादेवी दर्शन कर वापस लौट रहे थे।
थानाप्रभारी हरेन्द्र सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर हाइवे पर बरौली गांव में तेज रफ्तार आयशर गाड़ी ने यात्रियों से भरी बैगेनार कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार मोहित उम्र 10 साल, लकी उम्र 12 साल, सोनू उम्र 40 साल, इकबाल उम्र 40 साल, अंजलि उम्र 25 साल व देवेंद्र उम्र 45 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायल यात्रियों को सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में भर्ती कराया गया। अस्पताल में घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
थानाप्रभारी ने बताया कि घायल यात्री कैलादेवी मातारानी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, जो उत्तरप्रदेश के आगरा व शमशाबाद के निवासी थे। डीएसपी नरेन्द्र कुमार मीणा ने अस्पताल पहुंच घायलों की कुशलक्षेम पूछी। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों वाहनों को जप्त कर लिया है। पुलिस ने वाहनों को हाइड्रा क्रेन की सहायता से पुलिस थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा किया है। आयशर गाड़ी का चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया है।
-ग्रामीणों ने ईमानदारी का दिया परिचय, पुलिस ने दी शाबाशी:
हाइवे पर बरौली गांव में भीडभाड इलाके में आमने सामने वाहन टकराने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को घायल देख तुरंत निजी वाहनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों को कार में कपड़े का एक बैग भी मिला, जिसमें मोबाइल व नकदी रखी हुई थी। ग्रामीणों ने वीडियोग्राफी के साथ नकद राशि की काउंटिंग की गई। जिसमें 200 व 500 के नोट थे। हालांकि बैग में 60-70 हजार की रकम बताई गई है। जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने घायलों की मदद करने व ईमानदारी का परिचय देने पर ग्रामीणों को शाबाशी दी।
