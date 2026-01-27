यात्रियों से भरी कार में आयशर गाड़ी ने मारी टक्कर, आधा दर्जन गंभीर घायल

हाइवे पर बरौली गांव में भीडभाड इलाके में आमने सामने वाहन टकराने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को घायल देख तुरंत निजी वाहनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों को कार में कपड़े का एक बैग भी मिला, जिसमें मोबाइल व नकदी रखी हुई थी। ग्रामीणों ने वीडियोग्राफी के साथ नकद राशि की काउंटिंग की गई। जिसमें 200 व 500 के नोट थे। हालांकि बैग में 60-70 हजार की रकम बताई गई है। जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने घायलों की मदद करने व ईमानदारी का परिचय देने पर ग्रामीणों को शाबाशी दी।