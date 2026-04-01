अज्ञात कारणों से लगी आग, 60 हजार रुपए और सामान जला

गांव रजौर खुर्द निवासी मनीराम पुत्र रामदयाल शनिवार को किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, घर में कोई भी सदस्य नहीं था। इसी दरमियान शनिवार शाम करीब 7 बजे अज्ञात कारणो के चलते घर में आग लग गई। आग की लपटे देख पड़ोसियों ने शोर मचाया, जब तक ग्रामीण एकत्रित हुए आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने निजी संसाधनो से कई घंटों की मस्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आग बुझाने में ग्रामीणों की मदद की। आगजनी की घटना पीडि़त के मकान की छत खंडहर में तब्दील हो गई। नगदी समेत घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। मौके पर पहुंचे गिरदावर विनोद पुरी एवं हलका पटवारी प्रियंका डागुर ने आगजनी की घटना में हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजने की कार्रवाई की है।