जिंदगी की जद्दोजहद ने छीने हाथ, अब नहीं मिल रहा किसी का साथ

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम...हां यह वह एक भारतीय कानून है जो कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण चोट, विकलांगता या मृत्यु होने पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह नियोक्ताओं को घायल कर्मचारी को मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाता है। लेकिन जिला श्रम कार्यालय में कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के नहीं होने से कारण श्रमिक क्षतिपूर्ति के लगभग 100 से ज्यादा दावे लंबित हैं, जिनकी न्यायालय में सुनवाई तक हो चुकी है। जिससे घायल श्रमिकों और मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता पाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 18 साल पुराने ऐसे 15 से 20 केस भी पेंडिंग हैं जिनका निस्तारण हो चुका है और न्यायालय में एफडी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के न होने से मामला आगे कैसे बढ़े? नतीजतन 100 से ज्यादा दिव्यांग पीडि़त पक्षकार अपने हक के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिनके आगे रोजी रोटी का भी संकट आन खड़ा है।