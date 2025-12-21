कोहरे की मार…गाडिय़ा चार से पांच घंटे लेट और यात्री लाचार

अगर आप इन दिनों लंबी दूर की ट्रेनों से यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा सोच-समझ कर ही जाएं। क्योंकि कोहरा और सर्दी का इफेक्ट इन दिनों गाडिय़ों पर जमकर देखा जा रहा है। जो गाडिय़ां कुछ समय पहले राइट टाइम चल रही थीं तो वहीं कोहरा और सर्दी के कारण 4 से 5 घंटे तक की देरी से आ रही हैं। जिस कारण स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते देखे गए और यात्री परेशान दिखे। स्टेशन पर यात्री का कहना था हमारी गाड़ी 4 घंटे लेट है, सर्दी के कारण परेशानी भी बहुत हो रही है, स्टेशन पर अभी कोई भवन भी नहीं है जिसमें बैठकर सर्दी से बचा जाए। मजबूरी में ही टीन शेड और खुले में ही बैठना पड़ रहा है। तो वहीं गाडिय़ां लेट होने के कारण यात्री पूछताछ केन्द्र पर भी गाडिय़ों की स्थिति पता करते देखे गए। तो कई यात्री तो ठण्ड से बचने के लिए टिकट रूम में ही गाडिय़ों का इंतजार करते रहे। ज्ञात हो कि धौलपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 30 गाडिय़ों का स्टॉपेज है। जिनमें गई गाडिय़ां स्पेशल भी हैं। जिनमें प्रतिदिन सैकड़ों यात्री अपने गंतव्य के लिए सफर करते हैं।