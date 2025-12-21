21 दिसंबर 2025,

धौलपुर

कोहरे की मार…गाडिय़ा चार से पांच घंटे लेट और यात्री लाचार

लंबे इंतजार के बाद सर्दी ने जोरदार तरीके से एंट्री कर दी है। भोर जहां कोहरा लोगों का गुड मॉर्निंग करता है तो दिन चढ़ते-चढ़ते शीत लहर लोगों को कंपकंपी दे रही है। जिसका असर जनमानस के साथ यातायात पर भी पडऩा प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि गत तीन दिनों से अधिकतर रेल गाडिय़ां 4 से 5 घंटे के देरी से चल रही हैं।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 21, 2025

कोहरे की मार...गाडिय़ा चार से पांच घंटे लेट और यात्री लाचार Fog hits...trains delayed by four to five hours and passengers helpless

-एक दर्जन से ज्यादा गाडिय़ां चल रही लेट, इनमें लंबी दूरी वाली ज्यादा

-खुले स्टेशन और ठण्ड के बीच परेशान होते रहे यात्री

धौलपुर. लंबे इंतजार के बाद सर्दी ने जोरदार तरीके से एंट्री कर दी है। भोर जहां कोहरा लोगों का गुड मॉर्निंग करता है तो दिन चढ़ते-चढ़ते शीत लहर लोगों को कंपकंपी दे रही है। जिसका असर जनमानस के साथ यातायात पर भी पडऩा प्रारंभ हो गया है। यही कारण है कि गत तीन दिनों से अधिकतर रेल गाडिय़ां 4 से 5 घंटे के देरी से चल रही हैं।

पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही शीतलहर लोगों को ठिठुराने लगी है। तापमान में भी गत दिनों की अपेक्षा दो से तीन डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से अधिक ही है, लेकिन कोहरा और शीतलहर का इफेक्ट है कि लोग कंपकंपाने लगे हैं। तो वहीं यातायात पर भी अब इसका असर पडऩे लगा है। बीते दो-तीन दिनों धौलपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाली अधिकांश लंबी दूरी की गाडिय़ां अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं। इन ट्रेनों में शताब्दी जैसी ट्रेन भी शामिल है जो शनिवार को अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से पहुंची। इन ट्रेनों में अप और डाउन दोनों को मिलाकर एक दर्जन से अधिक गाडिय़ां हैं जो समय से लेट चल रही हैं।

जानकारी के अनुसार अप टे्रेनों की बात करें तो कलिंग उत्कल एक्सपे्रस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे लेट पहुंची। जिस कारण ट्रेन से सफर करने वाले यात्री सर्दी के मौसम में परेशान होते रहे। तो वहीं सचखंड एक्सप्रेस 30 मिनट, जीटी एक्सप्रेस 40 मिनट, गीता जयंती एक्सप्रेस 2.30 घंटे, ताज एक्सप्रेस 2 घंटे और महाकौशल एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा डाउन ट्रेनों की बात करें शताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को धौलपुर रेलवे स्टेशन पर तीन घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा ग्वालियर सुपर फास्ट 1.40 मिनट, सेनागर शिर्डी एक्सप्रेस 4.30 घंटे, ताज एक्सप्रेस 2.15 घंटे, अमृतसर-मुंबई एक्सप्रेस 2.30 घंटे और मालवा सुपरफास्ट 5 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म पर पहुंची। जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ा।

ठण्ड में परेशान होते रहे यात्री

अगर आप इन दिनों लंबी दूर की ट्रेनों से यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा सोच-समझ कर ही जाएं। क्योंकि कोहरा और सर्दी का इफेक्ट इन दिनों गाडिय़ों पर जमकर देखा जा रहा है। जो गाडिय़ां कुछ समय पहले राइट टाइम चल रही थीं तो वहीं कोहरा और सर्दी के कारण 4 से 5 घंटे तक की देरी से आ रही हैं। जिस कारण स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते देखे गए और यात्री परेशान दिखे। स्टेशन पर यात्री का कहना था हमारी गाड़ी 4 घंटे लेट है, सर्दी के कारण परेशानी भी बहुत हो रही है, स्टेशन पर अभी कोई भवन भी नहीं है जिसमें बैठकर सर्दी से बचा जाए। मजबूरी में ही टीन शेड और खुले में ही बैठना पड़ रहा है। तो वहीं गाडिय़ां लेट होने के कारण यात्री पूछताछ केन्द्र पर भी गाडिय़ों की स्थिति पता करते देखे गए। तो कई यात्री तो ठण्ड से बचने के लिए टिकट रूम में ही गाडिय़ों का इंतजार करते रहे। ज्ञात हो कि धौलपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 30 गाडिय़ों का स्टॉपेज है। जिनमें गई गाडिय़ां स्पेशल भी हैं। जिनमें प्रतिदिन सैकड़ों यात्री अपने गंतव्य के लिए सफर करते हैं।

कोहरा और शीतलहर की चपेट में शहर

दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह तक शुष्क रहे मौसम ने तीसरे सप्ताह में असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। पिछले तीन दिनों शहर कोहरा और शीतलहर की चपेट में है। जिस कारण न्यूनतम तापमान 15 के आसपास पहुंच गया था, वह अब 12 पर आ गिरा है। तो वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर। हालांकि जानकार बताते हैं कि अभी भी दिसंबर माह के 20 दिन निकलने के पश्चात तापमान सामान्य से अधिक ही है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही शीतलहर का असर और बढ़ सकता है। जिस कारण तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। शनिवार भोर ने भी शहरवासियों की गुडमॉर्निंग कोहरा ने ही की। सुबह 6 बजे केवल 50 मीटर ही द़ृश्यता थी। हालांकि दिन चढऩे के साथ दोपहर 12 बजे तक हल्की धूप ने लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन साथ ही चलने वाली ठण्डी हवा ने लोगों के जेहन में सिहरन पैदा करती रही।

हाइवे पर भी रेंगते नजर आए वाहन

शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को कोहरा अधिक रहा। सुबह 6 बजे दृश्यता केवल 50 मीटर ही रह गई। जिसका असर हाइवे पर संचालित होने वाले यातायात पर भी देखा गया। कोहरा अधिक होने के कारण वाहनों की चाल बदली-बदली से नजर आई और रेंगते हुए आगे बढ़े। कोहरे के कारण कोई अनहोनी न हो इसके लिए वाहनों के इंडिगेटर जलाकर वाहन हाइवे पर आते-जाते देखे गए।

टे्रन देरी से

कलिंग उत्कल एक्सपे्रस 6 घंटेसचखंड एक्सप्रेस 30 मिनट

जीटी एक्सप्रेस 40 मिनटगीता जयंती एक्सप्रेस 2.30 घंटे

महाकौशल लगभग 3 घंटेताज एक्सप्रेस 2 घंटे

(नोट:अप लाइन)------

टे्रन देरी सेग्वालियर सुपर फास्ट 1.40 मिनट

शताब्दी एक्सप्रेस 3 घंटेसैनागर शिर्डी एक्सप्रेस 4.30 घंटे

ताज एक्सप्रेस 2.15 घंटेमालवा सुपरफास्ट 5 घंटे

अमृतसर-मुंबई 2.30(नोट:अप डाउन लाइन)

