धौलपुर

बजरी माफिया का पुलिस टीम पर पथराव, गाड़ी क्षतिग्रस्त

अवैध खनन माफिया के हौसले वापस बढ़ते दिख रहे हैं। सोमवार-मंगलवार रात हाइवे स्थित गांव मोरोली के आसपास बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। माफिया के लोगों ने थाने की सरकारी जीप पर पत्थर फेंके, जिससे विंड स्क्रीन और पीछे की बैक लाइट को नुकसान पहुंचा है।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 08, 2025

बजरी माफिया का पुलिस टीम पर पथराव, गाड़ी क्षतिग्रस्त Gravel mafia pelts stones at police team, vehicle damaged

- पुलिस टीम ने दी दबिश, कुछ संदिग्ध पकड़े

- गांव मौरोली के पास की घटना

धौलपुर. अवैध खनन माफिया के हौसले वापस बढ़ते दिख रहे हैं। सोमवार-मंगलवार रात हाइवे स्थित गांव मोरोली के आसपास बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। माफिया के लोगों ने थाने की सरकारी जीप पर पत्थर फेंके, जिससे विंड स्क्रीन और पीछे की बैक लाइट को नुकसान पहुंचा है। हमले के दौरान फायङ्क्षरंग की भी बात सामने आई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना पर शहर के थानों की पुलिस टीम ने दबिश दी और कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए हैं। साथ ही अवैध बजरी खनन में लगे ट्रेक्टर-ट्रॉली भी जब्त किए हैं। हालांकि, पुलिस उक्त घटनाक्रम को लेकर ज्यादा कुछ बताने से कतरा रही है।

- पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। वारदात में शामिल लोगों की तलाश जारी है। अवैखन खनन गतिविधि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। सख्त कार्रवाई होगी।

- विकास सांगवान, एसपी

