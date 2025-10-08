बजरी माफिया का पुलिस टीम पर पथराव, गाड़ी क्षतिग्रस्त

धौलपुर. अवैध खनन माफिया के हौसले वापस बढ़ते दिख रहे हैं। सोमवार-मंगलवार रात हाइवे स्थित गांव मोरोली के आसपास बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। माफिया के लोगों ने थाने की सरकारी जीप पर पत्थर फेंके, जिससे विंड स्क्रीन और पीछे की बैक लाइट को नुकसान पहुंचा है। हमले के दौरान फायङ्क्षरंग की भी बात सामने आई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना पर शहर के थानों की पुलिस टीम ने दबिश दी और कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए हैं। साथ ही अवैध बजरी खनन में लगे ट्रेक्टर-ट्रॉली भी जब्त किए हैं। हालांकि, पुलिस उक्त घटनाक्रम को लेकर ज्यादा कुछ बताने से कतरा रही है।