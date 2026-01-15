धौलपुर में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्तों ने 7 माह के मासूम को नोंच-नोंचकर मार डाला

धौलपुर: राजस्थान के धौलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। निहालगंज थाना क्षेत्र में ओंडेला रोड पर स्थित आबकारी थाने के सामने कचरे के ढेर में करीब 7 महीने के एक मासूम बच्चे का शव पड़ा मिला। जब लोगों ने बच्चे का शव देखा, तो उसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। तभी लोगों ने तुरंत कुत्तों को वहां से भगाया और पुलिस को सूचना दी।