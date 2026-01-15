अजमेर में महिला का बनाया अश्लील वीडियो, कई बार किया रेप, बच्चों को दी जान से माने की दी धमकी

rape demo pic
अजमेर: राजस्थान के अजमेर जिले में नसीराबाद सदर थाना इलाके में एक महिला के साथ हुए रेप का मामला सामने आया है। एक युवक ने महिला के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी से कई बार रेप किया। महिला ने बच्चों और जेठ से मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने इस पूरे मामले की थाने में शिकायत दी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
महिला की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उसके गांव के एक युवक से इंस्टाग्राम और उसका मोबाइल नंबर निकाला कर उसे कॉल किया और उसने दोस्ती करने का दबाव बनाया। जब महिला ने मना किया, तो आरोपी ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने बताया की आरोपी ने महिला के बाथरूम जाने के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि एक बार आरोपी की मां ने भी यह सब देख लिया। महिला ने बताया आरोपी बच्चों को मारने की धमकी देकर यौन शोषण करता था।
इसके बाद से आरोपी के परिवार वाले लगातार उसके बच्चों को तंग कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता का रेप किया। महिला की इस शिकायत पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग