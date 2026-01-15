अजमेर में महिला का बनाया अश्लील वीडियो, कई बार किया रेप, बच्चों को दी जान से माने की दी धमकी

अजमेर: राजस्थान के अजमेर जिले में नसीराबाद सदर थाना इलाके में एक महिला के साथ हुए रेप का मामला सामने आया है। एक युवक ने महिला के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी से कई बार रेप किया। महिला ने बच्चों और जेठ से मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने इस पूरे मामले की थाने में शिकायत दी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।