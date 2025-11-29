मंडी सचिव कैलाशचंद को 12 दिसम्बर तक भेजे जेसी

उधर, एसीबी की बीते दो माह में लगातार दो बड़ी कार्रवाई से अन्य महकमों में खलबली मच गई है। मंडी सचिव मीणा के सुबह रंगे हाथ पकड़े जाने पर सरकारी दफ्तरों के कार्मिक से लेकर अधिकारियों में हलचल दिखी। उधर, मंडी सचिव के पकड़े जाने की खबर शनिवार सुबह अन्य लोगों को मिली तो मंडी में चाय खोखा पर एक व्यक्ति बोला...यह तो होना ही था। साहब अपने नियम कानून बना रखे थे। बता दें कि ट्रेप कार्रवाई की खबर लगते ही मंडी व्यापारी कार्यालय पहुंच गए और ताली बजाकर खुशी जताई।