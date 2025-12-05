5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

धौलपुर

31 से पहले नहीं कराया सत्यापन तो फिर अटकेगी पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवम्बर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसम्बर तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 05, 2025

Social-Security-Pension-Scheme

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। फोटो: पत्रिका

धौलपुर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवम्बर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसम्बर तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है।

जिले में लगभग 167581 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी है जिनमे से आज तिथि तक केवल 53.07 प्रतिशत पेशनर्स का ही सत्यापन हुआ है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई.मित्र प्लस आदि केन्दों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाए जिससे उनको पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Published on:

05 Dec 2025 06:42 pm

धौलपुर / 31 से पहले नहीं कराया सत्यापन तो फिर अटकेगी पेंशन

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

