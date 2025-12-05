31 से पहले नहीं कराया सत्यापन तो फिर अटकेगी पेंशन

जिले में लगभग 167581 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी है जिनमे से आज तिथि तक केवल 53.07 प्रतिशत पेशनर्स का ही सत्यापन हुआ है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेन्द्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, ई.मित्र प्लस आदि केन्दों पर अंगुली की छाप एवं एन्ड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजनान्तर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाए जिससे उनको पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। अन्यथा सत्यापन नहीं कराने के स्थिति में उनको पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजनान्तर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।