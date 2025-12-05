रात का पारा लुढक़ा, हवा ने बढ़ाई सर्दी

हाफ से फुल बाजू में आए नजरअभी तक सर्दी के तेवर थोड़े नरम बने हुए थे। सर्दी कम होने से लोग दोपहर में गर्म वस्त्र कम ही पहन रहे थे। जो पहन रहे थे वह हाफ बाजू के स्वेटर, जैकेट इत्यादि पहन कर बचाव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तो सर्दी ने सभी को गर्म कपड़ों की याद दिला दी। लोग बाजार में गर्म वस्त्र खरीदते हुए थी नजर आए। सुबह के समय चाय की दुकानों पर लोग गर्म गर्म चाय का आनंद भी लेते दिखे।