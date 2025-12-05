रात का पारा लुढक़ा, हवा ने बढ़ाई सर्दी

- न्यूनतम तापमान ९ डिग्री रेकॉर्ड
धौलपुर. नवम्बर माह में मिला-जुला रहे मौसम ने दिसम्बर के पहले ही सप्ताह में करवट बदल ली। दो दिन से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और शुक्रवार को दिन-रात के तापमान में करीब 16 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखा। गुरुवार रात का न्यूनतम करीब 9 डिग्री रेकॉर्ड हुआ। पारे में तेजी से आई गिरावट का असर आमजन जीवन पर भी दिखाई दिया और अब दोपहर में भी लोग गर्म ऊनी वस्त्रों में दिखाई देने लगे हैं। अभी तक मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ था।
शुक्रवार को शहर का अधिकतत तापमान 15 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह के समय हल्की धंृुंध रही लेकिन धूप निकलने से आमजन से राहत की सांस ली। लेकिन हवा चलने से सर्दी बढ़ती दिखाई दी। सुबह से ही लोग गर्म कपड़ों में दिखे। वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर कुछ स्थानों पर लोग खुद की व्यवस्था कर अलाव तापते दिखे।
हाफ से फुल बाजू में आए नजरअभी तक सर्दी के तेवर थोड़े नरम बने हुए थे। सर्दी कम होने से लोग दोपहर में गर्म वस्त्र कम ही पहन रहे थे। जो पहन रहे थे वह हाफ बाजू के स्वेटर, जैकेट इत्यादि पहन कर बचाव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तो सर्दी ने सभी को गर्म कपड़ों की याद दिला दी। लोग बाजार में गर्म वस्त्र खरीदते हुए थी नजर आए। सुबह के समय चाय की दुकानों पर लोग गर्म गर्म चाय का आनंद भी लेते दिखे।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग