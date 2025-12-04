कंडम वाहनों में ढूंस-ढूंस कर बच्चों को ले जाया जा रहा स्कूल, संचालक नहीं कर गाइड लाइन का पालन

धौलपुर शहर सहित जिले भर में सैकड़ों निजी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जो बच्चों के भविष्य की बड़ी-बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की चिंता शायद ही उनको हो। बुधवार को पत्रिका की टीम ने निजी स्कूलों के वाहनों में बच्चों के लाने और ले जाने की स्थिति को देखा तो स्थिति गंभीर निकली। कई ऐसे वाहनों में बच्चों को ढोया जा रहा था जो कि कंडम स्थिति में था, इन वाहनों से बच्चों को लाना और ले जाना तो दूर किसी भी प्रकार का परिवहन तक नहीं किया जा सकता। इसके बाल वाहनियों और ऑटों में संख्या से अधिक बच्चों को ढूंस-ढूंस कर ले जाया जा रहा था। देखा जाए तो एक वाहन में सात बच्चों को बैठारने की अनुमति होती है, लेकिन ऑटो और टमटम में 15 से 20 बच्चों को जानवरों की तरह भरकर ले जाया जा रहा था। जो कि इन नौनिहालों की जिंदगी के साथ सरासर नाइंसाफी है।