झटके और धूल के गुबारों से जल्द निजात, अगले सप्ताह से नई सडक़

धौलपुर. रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाले यात्री हो या फिर शहरवासी सभी के लिए अच्छी खबर है कि अगले सप्ताह से इस सडक़ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रशासन का कहना है कि शहर की गुलाब बाग चौराहे से सब्जी मंडी होते हुए स्टेशन रोड और वाटरवक्र्स चौराहे से मचकुंड तक की सडक़ों पर अगले सप्ताह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कार्य गत सप्ताह शुरू होना था कि लेकिन प्लांट में तकनीकी खामी से कार्य को रोकना पड़ा था लेकिन अब अगले सप्ताह से सडक़ पर रोलर दिखाई देगा। बता दें कि शहर में वैसे तो सभी सडक़ों की तस्वीर एक जैसी है लेकिन उक्त स्टेशन रोड पर ट्रेफिक अधिक होने और बाजार की मुख्य सडक़ होने से आमजन को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सडक़ की दुर्दशा को लेकर पत्रिका ने लगातार खबरें प्रकाशित की थी, जिस पर यह बड़ा मुद्दा बन गया था। एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को धौलपुर आए प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी शहर की सडक़ों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग समेत अन्य एजेंसियों से वार्ता करने का भरोसा दिया था। पत्रिका ने 12 दिसम्बर के अंक में प्रमुखता से ‘प्रभारी मंत्री बोले- मैं जिस रास्ते से आया, नहीं दिखी खराब सडक़’ खबर प्रकाशित की थी।