झटके और धूल के गुबारों से जल्द निजात, अगले सप्ताह से नई सडक़

- पीडब्ल्यूडी शहर में मचकुंड और स्टेशन रोड पर कार्य करेगा शुरू
- प्लांट में तकनीकी खामी से रुक गया था कार्य
- पत्रिका ने शहर की क्षतिग्रस्त सडक़ों का उठाया था मुद्दा
धौलपुर. रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाले यात्री हो या फिर शहरवासी सभी के लिए अच्छी खबर है कि अगले सप्ताह से इस सडक़ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रशासन का कहना है कि शहर की गुलाब बाग चौराहे से सब्जी मंडी होते हुए स्टेशन रोड और वाटरवक्र्स चौराहे से मचकुंड तक की सडक़ों पर अगले सप्ताह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कार्य गत सप्ताह शुरू होना था कि लेकिन प्लांट में तकनीकी खामी से कार्य को रोकना पड़ा था लेकिन अब अगले सप्ताह से सडक़ पर रोलर दिखाई देगा। बता दें कि शहर में वैसे तो सभी सडक़ों की तस्वीर एक जैसी है लेकिन उक्त स्टेशन रोड पर ट्रेफिक अधिक होने और बाजार की मुख्य सडक़ होने से आमजन को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सडक़ की दुर्दशा को लेकर पत्रिका ने लगातार खबरें प्रकाशित की थी, जिस पर यह बड़ा मुद्दा बन गया था। एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को धौलपुर आए प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी शहर की सडक़ों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग समेत अन्य एजेंसियों से वार्ता करने का भरोसा दिया था। पत्रिका ने 12 दिसम्बर के अंक में प्रमुखता से ‘प्रभारी मंत्री बोले- मैं जिस रास्ते से आया, नहीं दिखी खराब सडक़’ खबर प्रकाशित की थी।
चोपड़ा मंदिर की तरफ सडक़ निर्माण शुरू
उधर, शहर में सडक़ों की खस्ताहाल और हिचकौले खा रहे वाहन से सडक़ों का अंदेशा बना रहता है और धूल के गुबार तो अब आम हो चुके हैं। लेकिन इस बीच शुक्रवार को चोपड़ा मंदिर को जाने वाली सडक़ पर नई सडक़ का कार्य शुरू हो गया। पीडब्ल्यूडी का कहना था कि उक्त सडक़ उनके पास नहीं है। हालांकि, इस सडक़ पर अपेक्षाकृत अधिक ट्रेफिक नहीं है लेकिन यह अंदर कॉलोनी की तरफ और वन विभाग कार्यालय के सामने से सैंपऊ रोड की तरफ निकल जाती है। इस सडक़ पर भी जगह-जगह गड्ढे हो रहे थे। यह सडक़ एनएच 44 की सर्विस लेन से जुड़ी है।
अन्य सडक़ों पर अभी खाने होंगे झटके...
शहर की गौरव पथ, जगन तिराहा, हरदेव नगर, भामतीपुरा, जेल रोड, पुराना शहर, बजरिया, सराय, आरएसी लेन, राजाखेड़ा रोड, काली माई रोड, कचहरी रोड, मोदी तिराहा समेत अन्य सडक़ों पर अभी आमजन को झटके खाने होंगे। उक्त सडक़ें शहरी सरकार नगर परिषद के पास हैं। लेकिन शहर में डामर और सीसी सडक़ों के निर्माण कार्य की फाइल पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। करीब 10 करोड़ से अधिक की टेंडर फाइल स्वीकृति के लिए जयपुर डीएलबी में अटकी हुई है। निर्णय होने के बाद भी शहर की सडक़ों की दशा सुधर पाएगी।
सडक़ का नामो-निशान तक नहीं बचा...
जिला मुख्यालय पर कई सडक़ों की हालत बेहद गंभीर है। एक तरह से आईसीयू की स्थिति से गुजर रही हैं। हाल ये है कि सडक़ें गायब हैं और अब तो केवल गड्ढों में होकर लोग निकल रहे हैं। बरसात के दिनों में तो निकलना मुश्किल हो रहा था। स्टेशन रोड, पुराना डाकघर चौराहा, सराय, तलैया, पुराना शहर और जेल रोड ऐसी ही कुछ स्थिति में हैं। जहां से रात में लोगों ने निकलना बंद कर दिया है।
- मचकुंड और शहर में रेलवे स्टेशन की रोड पर अगले सप्ताह से कार्य शुरू हो जाएगा। दोनों सडक़ें दिसम्बर माह में बनकर तैयार हो जाएगी। प्लांट को तैयार किया था लेकिन कुछ तकनीकी खामी से कार्य रोकना पड़ा था।
- अरविंद मीणा, सहायक अभियंता शहर पीडब्ल्यूडी
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग