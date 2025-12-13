हरियाली पर चल रही आरी…पर्यावरण हो रहा प्रदूषित

क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक वैद्य अवैध ईंट भ_ों में वर्ष में 700 बार भट्टा में आंच सुलगाई जाती है । जिसमें नियमानुसार कोयले का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन लागत को कम रखकर मुनाफा बढ़ाने के लिए इन भट्टों में प्रतिवर्ष 7000 से अधिक पेड़ कटवा कर झोंक दिए जाते हैं। इसका कारण कोयले की बढ़ती हुई लागत है साथ ही यहां वन संपदा पुरातन काल से ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध रही है। क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र उपलब्ध हैं जहां से इन्हें पेड़ भी मामूली कटाई लागत पर मिल जाते हैं। जो इनके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा देते हैं पर प्रदूषण के स्तर को खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर लाते जा रहे हैं।