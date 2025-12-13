प्राणघातक हमला मामले में दो आरोपी सगे भाई गिरफ्तार

थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गांव लहसुन का पूरा मे 15 नवंबर को गांव के दो पक्षों के बीच आम रास्ते के विवाद को लेकर लाठी-भाटा जंग हुई थी जिसमें दीवान पुत्र उत्तम सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिसका मामला थाने में दर्ज है। उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ यादव ने बताया की गिरफ्त में आए आरोपी रामबाबू और गीताराम पुत्र भुजबल गुर्जर निवासी लहसन का पूरा से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।