धौलपुर

प्राणघातक हमला मामले में दो आरोपी सगे भाई गिरफ्तार

कंचनपुर पुलिस ने एक माह पूर्व गांव लहसुन का पुरा में हुए आम रास्ते के विवाद में लाठी-भाटा जंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 13, 2025

प्राणघातक हमला मामले में दो आरोपी सगे भाई गिरफ्तार

dholpur. कंचनपुर पुलिस ने एक माह पूर्व गांव लहसुन का पुरा में हुए आम रास्ते के विवाद में लाठी-भाटा जंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गांव लहसुन का पूरा मे 15 नवंबर को गांव के दो पक्षों के बीच आम रास्ते के विवाद को लेकर लाठी-भाटा जंग हुई थी जिसमें दीवान पुत्र उत्तम सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिसका मामला थाने में दर्ज है। उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ यादव ने बताया की गिरफ्त में आए आरोपी रामबाबू और गीताराम पुत्र भुजबल गुर्जर निवासी लहसन का पूरा से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

13 Dec 2025 06:27 pm

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

