संभागीय आयुक्त ने किया साइंस म्यूजियम का निरीक्षण

इस दौरान जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी भी साथ रहे। इस दौरान उन्होंने विज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों यथा वॉटेक्स, संवेग, डीएनए, डबल हैलिक्स मॉडल, रक्त समूह, पाई का मान इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि साइंस म्यूजियम एक अभिनव पहल है इससे विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों से साक्षात परिचित होने का अवसर मिलेगा।