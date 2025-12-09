सालों से दौड़ रही थी, आज पकड़ में आई फर्जी रोडवेज बसें

धौलपुर. राजस्थान रोडवेज बस की हूबहू नकल कर सडक़ों पर दौड़ रही बसों के खिलाफ जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। संघन जांच अभियान के अंतर्गत सोमवार को परिवहन विभाग की टीम ने फर्जी रूप से चल रही आधा दर्जन निजी बसों को सीज किया है। यह राजस्थान रोडवेज की बस जैसा कलर करके चला रहे थे। हालांकि, बता दे ंकि उक्त बसें करौली और धौलपुर-भरतपुर मार्ग पर लम्बे अर्से से दौड़ रही हैं। काफी समय बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी राजाखेड़ा उपखंड में एक निजी बस में विद्युत केबिल से लगी आग और एक महिला की मौत का मामला सामने आ चुका है। इसमें भी उक्त निजी बस यूपी व एमपी के रजिस्ट्रेशन से यहां दौड़ रही थी।