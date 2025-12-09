स्थानांतरित प्रधानाचार्यों के आगे शिक्षा विभाग के आदेश हवा हवाई, सात दिसंबर थी डेडलाइन

राज्य भर के साथ जिले में तीन माह पहले 80 प्रधानाचार्यों को इधर से उधर किया था। जिनमें से कई को जिले से बाहर भेजा गया था, तो कई को जिले में तैनाती दी गई थी, लेकिन नई पदस्थापना के तीन माह बाद भी जिले के लगभग दो दर्जन प्रधानाचार्यों ने अपनी नई पदस्थापना पर कार्य ग्रहण नहीं किया। पत्रिका समाचार पत्र ने भी खबर प्रकाशित कर मामले को जिम्मेदारों के संज्ञान में भी डाला। जिसके कुछ दिनों बाद शिक्षा विभाग ज्वाइंट डायरेक्टर ने ऐसे प्रधानाचार्यों को ७ दिसंबर तक की डेडलाइन देकर अपनी नई पदस्थापना पर कार्य ग्रहण करने का आदेश दिया था, लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बाद कई प्रधानाचार्य शहर के मोह के चक्कर में कुर्सी छोडऩे को तैयार नहीं। इन प्रधानाचार्यों में से कई स्टे तक ले आया है तो कोई अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है। इससे पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से 22 सितंबर को 4527 जारी की गई प्राचार्य स्थानांतरण सूची में सभी शिक्षा अधिकारियों को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तत्काल कार्य मुक्ति कार्यक्रम कर इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे।